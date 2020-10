Manchester United získal z Porta brazílskeho obrancu Tellesa

Manchester 5. októbra (TASR) – Brazílsky futbalový obranca Alex Telles prestúpil z FC Porto do Manchestru United. Dohodol sa na štvorročnom kontrakte s opciou na ďalšiu sezónu, výška odstupného predstavuje 15 miliónov eur. K dotiahnutiu transferu prišlo deň po tom, ako červení diabli utrpeli v šlágri anglickej Premier League s Tottenhamom Hotspur debakel 1:6.



„Telles je hráč, ktorého sme sledovali už dlhší čas. Mali sme ho na lane už niekoľko rokov. Je to presne typ futbalistu, ktorého potrebujeme. Je to bojovník s víťaznou mentalitou. Výrazne zvýši konkurenciu v tíme," uviedol na margo novej akvizície tréner United Ole Gunnar Solskjaer. Informovala o tom agentúra AP.