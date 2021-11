Futbal: Manchesterské derby ovládli City, naštartoval ich vlastný gól

Manchester United - Manchester City 0:2 (0:2)



Góly: 7. Bailly (vlastný), 45. Silva

Londýn 6. novembra (TASR) - V manchesterskom derby v rámci sobotného 11. kola anglickej Premier League zvíťazili futbalisti City na ihrisku United 2:0. V neúplnej tabuľke sa hráči úradujúceho majstra posunuli na druhé miesto o dva body za Chelsea Londýn, líder mal k dobru duel s Burnley. United prehrali v lige tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov a sú na 5. priečke.Na Old Trafford sa hostia rýchlo ujali vedenia, keď si center Joaa Cancela z ľavej strany nešťastne zrazil do vlastnej siete Eric Bailly. Aj druhá gólová akcia "" sa začala u Cancela. Portugalčan pred odchodom do šatní zakrútil loptu do šestnástky, Luke Shaw ju púšťal s vedomím, že nenájde adresáta, no Bernardo Silva ju stihol šikovne tečovať za chrbát Davida de Geu - 0:2.United sa ani po prestávke nedokázali dostať do tempa. V útoku boli bezzubí, bránku súpera ohrozili počas celého stretnutia len jednou priamou strelou. Ďalšia strata bodov tak opäť nastolila otázku pokračovania Oleho Gunnara Solskjaera na lavičke "červených diablov". To bolo ohrozené už po domácom debakli 0:5 s FC Liverpool, Nór si "predĺžil život" triumfom 3:0 na ihrisku Tottenhamu a remízou 2:2, ktorú v súboji Ligy majstrov v Bergame proti Atalante zariadil dvoma gólmi Cristiano Ronaldo.