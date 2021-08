Manchesterské kluby minuli milióny, Liverpool sa spolieha na opory

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 12. augusta (TASR) – Vo väčšine elitných európskych futbalových súťaží sa obdobie pred novou sezónou nieslo v znamení šetrenia. Výnimkou je anglická Premier League, v ktorej hýrili aktivitou na prestupovom trhu najmä manchesterské kluby City a United. Pozadu nezostal ani FC Chelsea.Liverpool síce zatiaľ nepredstavil výraznejšiu posilu, ale spolieha sa na návrat zranených defenzívnych opôr na čele s Virgilom van Dijkom. Nový ročník súťaže sa začne v piatok, keď nováčik z Brentfordu privíta Arsenal.Manchester City v minulej sezóne dominoval, titul získal s náskokom dvanástich bodov pred United. V lete ho však opustil kanonier Sergio Agüero, ktorý nepredĺžil zmluvu či obranca Eric Garcia. Citizens dotiahli prestup Jacka Grealisha za 100 miliónov libier a stále sa hovorí aj o príchode Harryho Kanea z Tottenhamu.Ich mestský rival United čaká na ligový titul osem rokov. Po období nevýrazných výkonov sa v minulej sezóne prebral, hoci mal na City výraznú stratu, ukázal potenciál do ďalších rokov. Najmä portugalský stredopoliar Bruno Fernandes skvelo zapadol, prísľubom sú však aj mladí Marcus Rashord, Anthony Martial či Marcus Greenwood. Navyše, pribudol k nim krídelník Jadon Sancho. Naopak, trénerovi Olemu Gunnarovi Solskjaerovi neodišla žiadna opora.Do boja o titul chce prehovoriť aj Chelsea. Omladený tím pod vedením Thomasa Tuchela získal v minulej sezóne trofej v Lige majstrov. Blues stále čakajú na prebudenie Tima Wernera, ktorý prišiel vlani z Lipska, no v 35 zápasoch Premier League strelil iba šesť gólov. Ofenzívnou vzpruhou môže byť návrat Romelua Lukakua, ktorého príchod z Interu Miláno je zrejme otázkou pár dní.Veľký ašpirant na titul je aj Liverpool. The Reds sa nepodarilo obhájiť triumf z ročníka 2019/2020, keď ich už v úvode postihla rozsiahla maródka v defenzíve. Najprv sa nešťastne zranil Virgil van Dijk, ktorý si v októbri roztrhol predný skrížený väz a sezóna sa pre neho skončila. Postupne vypadli takmer všetci kľúčoví obrancovia Jürgena Kloppa a prejavilo sa to aj na výsledkoch. Liverpool musel do poslednej chvíle bojovať o miesto v Lige majstrov, zabezpečil si ho až v úplnom závere.V novom ročníku už však môže počítať s uzdraveným Van Dijkom, Joeom Gomezom i Joelom Matipom. V úvode však bude chýbať ľavý obranca Andy Robertson, ktorý laboruje s členkom. Liverpool vystužil svoju obranu Ibrahimom Konatem z Lipska za 40 miliónov eur. Z klubu odišiel Georginio Wijnaldum, holandský stredopoliar zamieril zadarmo do Paríža St. Germain. Oporou tímu bude Mohamed Salah, egyptský útočník strelil v minulej sezóne 22 gólov. K ofenzívnym tromfom budú patriť aj Sadio Mane, Roberto Firmino či Diogo Jota, ktorí nastrieľali dovedna 29 zo 68 gólov Liverpoolu v Premier League.Na svoju šancu čaká aj Tottenham. Ambiciózny klub márne naháňa trofeje, navyše, v minulej sezóne skončil až siedmy. Najhlavnejšou starosťou nového trénera Nuna Espirita Santa je udržanie Kanea. Anglického kanoniera už zjavne prestalo baviť čakanie na úspech a je na odchode. Ak sa jeho prestup skompletizuje, kohútom zostanú dve možnosti. Buď jeho vysoké odstupné investujú do adekvátnej náhrady alebo sa budú spoliehať na kórejského útočníka Son Heung-mina, ktorý v minulej sezóne pridal k 17 zásahom 10 asistencií. Tottenham v lete posilnil hlavne obranu, keď z Atalanty získal stopéra Cristiana Romera za 47 miliónov liber a z FC Sevilla krajného obrancu Bryana Gila (21,6 milióna libier).O prvú štvorku bude určite bojovať aj Leicester City. Líškam sa podarilo udržať kľúčových hráčov a získali dvojicu perspektívnych mladíkov. Dvadsaťdvaročný útočník Patson Daka prišiel zo Salzburgu za 30 miliónov eur, rovnako starý stredopoliar Boubakary Soumare prestúpil z Lille za 20 miliónov eur.Slovenský futbal bude reprezentovať dvojica Martin Dúbravka a Juraj Kucka. Kým Dúbravka si po prestupe do Newcastlu vybojoval rešpekt celej súťaže a svojimi výkonmi sa zaradil k špičke, Kucka posilnil nováčika ligy pred touto sezónou. Tridsaťdvaročný Dúbravka si bude chcieť napraviť chuť z minulej sezóny, ktorú mu výrazne poznačilo zranenie nohy. Odohral iba trinásť zápasov a pripísal si tri čisté kontá. Kucka si vyskúša ostrovný futbal po troch sezónach v Parme, ktorá zostúpila do druhej najvyššej talianske súťaže. S Watfordom sa dohodol na dvojročnej zmluve.