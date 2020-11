Manchester City aj Livepool bude vo vzájomnom zápase oslabené

Londýn 6. novembra (TASR) – V nedeľňajšom šlágri anglickej futbalovej Premier League medzi Manchestrom City a FC Liverpool sa oba tímy budú musieť vyrovnať s absenciami. The Citizens stále nemôžu rátať s argentínskym kanonierom Sergiom Agüerom, Liverpoolu bude zasa s určitosťou chýbať španielsky stredopoliar Thiago Alcantara.



Argentínskeho strelca stále trápi zranený stehenný sval. „Ešte nie je pripravený," oznámil v piatok kouč Manchestru Pep Guardiola. Jeho náprotivok na lavičke The Reds Jürgen Klopp zasa pre klubový portál potvrdil, že na súpiske pre nedeľňajší zápas nebude Thiago, naďalej laborujúci so zranením kolena, ktoré utrpel v októbrovom mestskom derby proti Evertonu. „Je to už lepšie, nie je potrebná operácia, no liečenie potrebuje čas," skonštatoval Klopp.



V zápase naopak môže rátať s trojicou Joel Matip, Naby Keita a Kostas Tsimikas, ktorí neboli k dispozícii na stredajší zápas Ligy majstrov proti Atalante. Diogo Jota je taktiež fit, zo zápasu si Portugalčan odniesol drobný šrám, no naplno trénuje.



Liverpool je na čele súťaže so 16 bodmi a jednobodovým náskokom pred Leicesterom, Manchestru City patrí po nevydarenom začiatku sezóny zatiaľ 10. priečka, na Liverpoool stráca päť bodov. „Zápas bude veľmi dobrým testom, ako sme sa zlepšili. Práve s takým tímom, ako je Liverpool totiž zistíte, ako ste na tom," priznal tréner Manchestru Guardiola.