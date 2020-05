Mancini vidí reštart talianskej Serie A skepticky: Všade panuje chaos

Rím 21. mája (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini sa na prípadný reštart Serie A pozerá skepticky. Najvyššiu súťaž na Apeninskom polostrove prerušili 9. marca pre pandémiu koronavírusu. Na základe rozhodnutia Talianskej futbalovej federácie sa sezóna musí skončiť do 20. augusta.



"Všade panuje veľký chaos. Mám z toho celého zmiešané pocity. Z pozície trénera talianskeho národného futbalového tímu sa prihováram za to, aby sme sa zbytočne neuponáhľali a termín reštartu stanovili v úplnom pokoji. Ako milovníka futbalu by ma však potešilo, keby sa súťaž rozbehla čo najskôr," citovala slová Manciniho agentúra SID.