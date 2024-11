Manchester City prehral v Bournemouthe 1:2 a klesol za Liverpool

Premier League - 10. kolo:

AFC Bournemouth - Manchester City 2:1 (1:0)

Góly: 9. Semenyo, 64. Evanilson - 82. Gvardiol



Ipswich Town - Leicester City FC 1:1 (0:0)

Góly: 55. Davis - 90.+3 Ayew, ČK: 77. Phillips (Ipswich) po 2. ŽK



FC Liverpool - Brighton & Hove Albion 2:1 (0:1)

Góly: 69. Gakpo, 72. Salah - 14. Kadioglu



Nottingham Forest - West Ham United 3:0 (1:0)

Góly: 27. Wood, 65. Hudson-Odoi, 78. Aina, ČK: 45.+2 Alvarez (West Ham) po 2. ŽK



FC Southampton - FC Everton 1:0 (0:0)

Gól: 85. Armstrong

Londýn 2. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zaznamenali prvú prehru v tejto sezóne Premier League. V sobotnom stretnutí 10. kola prehrali v Bournemouthe 1:2 a v tabuľke klesli na druhú priečku za FC Liverpool. O triumfe domácich rozhodli Antoine Semenyo a Evanilson, z pohľadu hostí v závere skorigoval Joško Gvardiol. Bournemouth ukončil 32-zápasovú sériu City bez prehry v najvyššej anglickej súťaži."Citizens" navyše prehrali druhýkrát za sebou, v stredu ich v osemfinále domáceho Ligového pohára zdolal Tottenham 2:1. Ich strata bodov nahrala hráčom Liverpoolu, ktorí zvíťazili nad Brightonom 2:1. Do 69. minúty pritom prehrávali, no potom prišli zásahy Codyho Gakpa a Mohameda Salaha v rozpätí troch minút. "The Reds" majú na čele tabuľky dvojbodový náskok.Na tretiu priečku tabuľky sa posunul Nottingham, ktorý zdolal oslabený West Ham jasne 3:0. Adam Armstrong zaistil Southamptonu víťazstvo nad Evertonom 1:0 a stretnutie Ipswichu s Leicesterom sa skončilo remízou 1:1.