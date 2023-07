Mane potvrdil odchod z Bayernu, čaká ho lekárska prehliadka v Al-Nassr

Tokio 31. júla (TASR) - Senegalský futbalista Sadio Mane v pondelok potvrdil, že opúšťa Bayern Mníchov. V prípade úspešného absolvovania lekárskej prehliadky prestúpi do saudskoarabského Al-Nassr. Tridsaťjedenročný krídelník v rozhovore pre Sky News uviedol, že koniec svojho pôsobenia v Bayerne si predstavoval inak.



"Viem, že by som tomuto tímu v nasledujúcej sezóne mohol pomôcť. Prajem klubu a fanúšikom všetko najlepšie v budúcnosti," povedal Mane, ktorý prestúpil k Bavorom počas minulého leta. Úradujúci nemecký šampión odletel v nedeľu z Japonska na pokračovanie ázijského turné do Singapuru už bez dvojnásobného Afrického futbalistu roka.



Lekárska prehliadka čakala Maneho v pondelok večer. Prestupová čiastka za jeho očakávaný prestup do Al-Nassr sa odhaduje na približne 30 miliónov eur. V klube pôsobí aj päťnásobný držiteľ Zlatej lopty Portugalčan Cristiano Ronaldo.



Mane má za sebou turbulentnú sezónu v Bayerne, počas ktorej sa zranil a vynechal aj majstrovstvá sveta v Katare. Okrem toho sa zaplietol do potýčky so spoluhráčom Leroyom Sanem, ktorého mal udrieť do tváre.