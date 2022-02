Futbal: Mane sa po oslavách vrátil do Liverpoolu

Liverpool 11. februára (TASR) - Po oslavách titulu na Africkom pohári národov sa senegalský futbalista Sadio Mane vrátil do svojho klubu FC Liverpool. Na súpiske anglického tímu by tak mohol figurovať už v nedeľnom zápase Premier League na trávniku FC Burnley, informovala agentúra AP.



Mane priviedol svoju krajinu k prvého titulu na kontinentálnom šampionáte. V úvode finálového súboja proti Egyptu síce nepremenil jedenástku, no po bezgólovom priebehu to bol práve on, kto v penaltovej lotérii rozhodol o triumfe "Levov od Tarangy". Po prílete do senegalskej metropoly Dakaru absolvoval spoločne s celým tímom stretnutie u prezidenta, klub mu doprial pár dní na oslavu. "Pravdepodobne bude ešte mysľou niekde inde. A hlavne uvidíme, v akom stave bude po oslavách jeho fyzická kondícia," odpovedal tréner Liverpoolu Jürgen Klopp na otázku, na koľko minút dá Manemu v nedeľu priestor.



"The Reds" sú v tabuľke druhí s deväťbodovou stratou na Manchester City, odohrali však o zápas menej ako líder súťaže. Burnley je na chvoste 20-členného pelotónu, keď v doterajšom priebehu ročníka dokázalo uspieť za tri body len raz.