Maradona nemal štátny pohreb

Buenos Aires 27. novembra (TASR) – Rodina Diega Maradonu sa rozhodla nevyužiť ponuku na pohreb so štátnymi poctami a legendárneho argentínskeho futbalistu pochovala na súkromnom cintoríne na predmestí Buenos Aires.



Na poslednej rozlúčke boli okrem jej členov prítomní už iba blízki priatelia. Telo zosnulého previezli z prezidentského paláca v historickom centre argentínskej metropoly do Jardin de Bella Vista, kde majú miesto posledného odpočinku aj rodičia slávneho futbalového virtuóza. Informovala agentúra DPA.



Maradonovo telo bolo vystavené v priebehu štvrtka v sídle argentínskej vlády. O osobnú rozlúčku prejavili záujem davy ľudí. Verejnosť sa s ním mohla osobne rozlúčiť na Casa Rosada v Buenos Aires v čase medzi šiestou hodinou ráno a štvrtou poobede.



Mnoho priaznivcov však prišlo pred budovu na Plaza de Mayo už hodiny pred otvorením. Polhodinu pred otvorením bol už podľa DPA dav taký početný, že na poriadok začali dohliadať policajné zložky, ktoré riešili viaceré drobné incidenty. Do miestnosti s rakvou vpustili skupinky s maximálne 20 osobami.



Neskôr sa však situácia vyhrotila, fanúšikovia sa v snahe dostať dnu hádzali na policajtov fľašky či kusy oplotenia. Bezpečnostné zložky v jednom prípade použili slzotvorný plyn, informovala agentúra AP. Nepokoje sa však opakovali a polícia použila aj gumové projektily. Úrady tiež nariadili premiestniť Maradonovu truhlu do inej miestnosti po tom, ako dav zahltil vnútorný dvor prezidentského paláca. Zároveň predĺžili možnosť rozlúčiť sa s ním o tri hodiny.



Verejnosť sa mohla rozlúčiť s Maradonom od 6:15 miestneho času po tom, ako mu dali posledné zbohom členovia rodiny a najbližší priatelia. Nechýbali jeho dcéry ani exmanželka Claudia Villafaneová. Po rodine prišli na rad bývalí spoluhráči z národného tímu, ktorý v roku 1986 získal titul na MS. Rozlúčiť sa prišli aj hráči Bocy Juniors vrátane Carlosa Teveza.



Podľa pôvodného plánu mala byť rakva vystavená tri dni, v priebehu štvrtka však prišla Maradonova rodina so žiadosťou, aby sa pohreb uskutočnil čo najskôr. Nasledoval jej prevoz na cintorín, pričom cestu lemovali stovky fanúšikov.



Ku kolóne s policajným sprievodom sa pridalo veľké množstvo trúbiacich automobilov a motocyklov. Areál cintorína bol počas poslednej rozlúčky, ktorá sa konala o 20:00 miestneho času, pre verejnosť hermeticky uzavretý.



Maradona zomrel v stredu vo veku 60 rokov. Potvrdil to hovorca jeho rodiny. Podľa argentínskych médií bolo príčinou úmrtia zlyhanie srdca, presné okolnosti určí až pitva. Maradonov právny zástupca Matias Morla v tejto súvislosti oznámil, že trvá na vyšetrení okolností smrti.



„Je nevysvetliteľné, že sa o neho 12 hodín nikto z tých ľudí, ktorí sa o neho mali starať, nezaujímal a nevenoval mu pozornosť. Sanitke trvalo viac ako polhodinu, kým prišla."