Futbal: Maradona zostane po operácii ešte niekoľko dní v nemocnici

Olivos 6. novembra (TASR) - Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona zostane po utorňajšej operácii mozgu ešte niekoľko dní v nemocnici. Po zákroku sa objavili komplikácie a na súkromnej klinike v meste La Plata neďaleko Buenos Aires sa tak podrobí ďalšej liečbe.



"V pooperačnej fáze sa vyskytli momenty, keď bol zmätený," vysvetlil Maradonov osobný lekár a neurológ Leopoldo Luque. Ten v utorok vykonal zákrok po tom, ako vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo subdurálny hematóm.



Dohliadajúci lekári spájajú pooperačné komplikácie s abstinenčnými príznakmi. Luque na štvrtkovej tlačovej konferencii pred nemocnicou neuviedol detaily, no Maradona má bohatú históriu boja so závislosťou na alkokole a drogách. Aj keď bývalý argentínsky reprezentant verejne vyhlásil, že už neužíva kokaín, jeho priatelia prezradili, že zostáva naďalej závislý na alkohole. Podľa Luqueho zostáva Maradona v nemocnici najmä pre nešpecifikované bolesti: "Diegovi sa darí po operácii dobre. Potvrdilo to aj CT vyšetrenie. Po ňom sme doslova tancovali. Áno, tancovali!"



Maradonu v pondelok hospitalizovali s príznakmi depresie, anémiou a dehydratáciou na súkromnej klinike v La Plata. Podľa Luqueho zapríčinila tento stav nehoda, no majster sveta z roku 1986 si žiadnu nepamätá. Minulý piatok oslávil životné jubileum 60 rokov a bol niekoľko dní v domácej izolácii. V karanténe sa ocitol po tom, ako jeho blízky spolupracovník javil príznaky ochorenia COVID-19. Luque dodal, že Maradonova hospitalizácia nemá žiadny súvis s koronavírusom.