Maradonov rodný dom vyhlásili za národnú pamiatku

Buenos Aires 27. októbra (TASR) – Rodný dom argentínskeho futbalistu Diega Armanda Maradonu vyhlásili za národnú pamiatku. O rozhodnutí argentínskej vlády v stredu informovala agentúra DPA.



Udialo sa tak necelý rok po úmrtí legendárneho hráča, ktorý by sa v sobotu 30. októbra dožil 61 rokov. Jednoduchý dom je situovaný v chudobnej štvrti Villa Fiorito na juhu Buenos Aires. Majster sveta z roku 1986 v dome, ktorého fasádu zdobí nástenná maľba s jeho podobizňou, prežil niekoľko rokov.



Maradona nikdy netajil, z akých chudobných pomerov vzišiel, do Villa Fiorito sa často vracal. „Je to miesto, kde som začal snívať o futbalovej kariére," uviedol v jednom z rozhovorov.