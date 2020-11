Maradona podstúpi akútnu operáciu pre krvácanie do mozgu

Buenos Aires 3. novembra (TASR) – Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona podstúpi akútnu operáciu mozgu. V pondelok ho hospitalizovali s príznakmi depresie, anémiou a dehydratáciou na súkromnej klinike v meste La Plata, kde mu však v utorok pri vyšetrení magnetickou rezonanciou našli subdurálny hematóm. Informoval o tom portál ESPN.



„Budeme ho operovať ešte dnes (utorok)," citovala agentúra AP Maradonovho osobného lekára a neurológa Leopolda Luqueho, ktorý sám vykoná zákrok v nešpecifikovanej nemocnici. Podľa Luqueho zapríčinila tento stav nehoda, no Maradona si žiadnu nepamätá.



„Celý týždeň nič nejedol a bol veľmi smutný," uviedol jeden zo zamestnancov Maradonu, ktorý si neželal byť menovaný. Bývalého futbalového virtuóza sa v nemocnici ujal Luque.



Maradona, ktorý minulý piatok oslávil životné jubileum 60 rokov, bol niekoľko dní v domácej izolácii. V karanténe sa ocitol po tom, ako jeho blízky spolupracovník javil príznaky ochorenia COVID-19. Podľa Luqueho však Maradonova hospitalizácia nemá žiadny súvis s koronavírusom.



Maradona momentálne pôsobí ako tréner argentínskeho klubu Gimnasia y Esgrima La Plata. Na piatkovom zápase mu počas gratulácie asistovali dvaja spolupracovníci. "Bol to preňho emotívny a pomerne náročný týždeň. Bol pod veľkým tlakom a to ho mentálne vyčerpalo. Už je mu lepšie, ale myslíme si, že by mal zostať ďalší deň," dodal Luque pre televíznu stanicu TyC Sports.