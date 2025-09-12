< sekcia Šport
Marmoush bude chýbať City niekoľko týždňov
Autor TASR
Manchester 12. septembra (TASR) - Egyptský futbalista Omar Marmoush si dres Manchestru City neoblečie niekoľko týždňov. V piatok o tom informoval kouč tímu Pep Guardiola na tlačovej konferencii.
Marmoush si z utorkového zápasu africkej kvalifikácie MS 2026 na pôde Burkiny Faso odniesol zranenie kolena. „Ešte by mal podstúpiť nejaké testy, ale vyzerá to na niekoľko týždňov. Najneskôr po najbližšej reprezentačnej prestávke bude v poriadku,“ uviedol Guardiola podľa DPA.
