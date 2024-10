Marmoush je hrdinom Frankfurtu po remíze s Bayernom

Frankfurt 7. októbra (TASR) - Egyptský futbalista Omar Marmoush sa stal hrdinom nedeľného bundesligového zápasu medzi Eintrachtom Frankfurt a Bayernom Mníchov. Pod remízu 3:3 sa podpísal dvoma gólmi i asistenciou a po stretnutí ho chválil aj tréner Bavorov Vincent Kompany.



Bayern sa vo Frankfurte ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď sa presadil Kim Min-Jae. Domáci otočili do dvadsiatich minút zásluhou Marmousha a Huga Ekitikeho, pred zmenou strán však ešte vyrovnal Dayot Upamecano. Mníchovčania smerovali k víťazstvu po zásahu Michaela Oliseho v 53. minúte, no v nadstavenom čase druhého polčasu pridal svoj druhý gól Marmoush a pre domácich tak zachránil bod. Situácia na čele tabuľky je po šiestich kolách tesná, Bayern je prvý len o skóre pred druhým Lipskom. Frankfurt je s jednobodovým mankom tretí.



Kompanyho mužstvu na triumf nestačila ani výrazná dominancia, nad domácim tímom malo územnú (67:33) i streleckú (22:5) prevahu. V najvyššej nemeckej súťaži zaznamenalo už druhú remízu za sebou, v stredajšom dueli Ligy majstrov navyše prehralo na pôde Aston Villy 0:1. "Keď sa pozriem na to, koľko sme nabehali a koľko sme si vybudovali šancí, bol to skvelý výkon. Viem, že na konci nás budú posudzovať za výsledky, ale moja práca je aj interpretovať to, čo sa deje na ihrisku. Myslím si, že ak budeme hrať takto aj ďalej, oslávime ešte veľa víťazstiev," uviedol po stretnutí belgický tréner.



S 38-ročným koučom, ktorý v lete nahradil Thomasa Tuchela, súhlasil aj športový riaditeľ Max Eberl. "Nepotrebujeme hľadať negatíva až na tri inkasované góly. Všetko ostatné bolo intenzívne. Spôsob, akým hráme a ako dominantne pôsobíme, je celkom pozoruhodný. Jediné, čo by nás malo hnevať, je, že sa za to neodmeňujeme," povedal podľa nemeckého Bildu. "Keď toľko útočíme, od začiatku dominujeme a máme takéto držanie lopty, pre súpera je to naozaj vyčerpávajúce," dodal krídelník Bayernu Serge Gnabry.



Obe strany po stretnutí chválili výkon Marmousha, ktorý je lídrom streleckej tabuľky s ôsmimi gólmi. "Je neuveriteľné, čo teraz prináša do hry. Ak bude pokračovať v takýchto výkonoch, je jasné, že si po neho prídu aj iné kluby," konštatoval tréner Eintrachtu Dino Toppmöller. "Viem povedať, keď má futbalista špeciálne vlastnosti a Marmoush ich má. V Bayerne máme veľa takých hráčov a on je jeden z nich. Samozrejme, chceli sme s ním niečo urobiť, ale hráči ako on vedia, čo majú robiť a zo svojich momentov vyťažia čo najviac," povedal Kompany. Na Egypťanovu adresu sa vyjadril aj Eberl: "V Marmoushovi má Frankfurt rozdielového hráča. Je vo vynikajúcej forme a pred bránkou má inštinkt zabijaka."



Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Frankfurtu vlani v lete z Wolfsburgu a sieť súperov odvtedy rozvlnil 26-krát. "Tvrdo pracujem a snažím sa byť konzistentný. Musím sa poďakovať aj spoluhráčom. Nie je to len môj výkon, ale výkon celého tímu. To oni mi pomohli dosiahnuť tie góly. Snažím sa nájsť si dobré strelecké príležitosti a som rád, že sa to darí," citovala Marmousha agentúra AP. Frankfurt sa najbližšie predstaví na pôde úradujúceho majstra Bayeru Leverkusen a Mníchovčanov čaká súboj so Stuttgartom.