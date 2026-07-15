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Maročan Saibari sa už pripojil k Bayernu Mníchov
Saibariho potom predstavitelia nemeckého šampióna privítali na tréningovom ihrisku Bayernu.
Autor TASR
Mníchov 15. júla (TASR) - Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari sa v stredu pripojil k Bayernu Mníchov, s ktorým sa v júni dohodol na päťročnom kontrakte. Súkromné lietadlo s africkým útočníkom a jeho rodinou pristálo na letisku Oberpfaffenhofen neďaleko bavorskej metropoly.
Saibariho potom predstavitelia nemeckého šampióna privítali na tréningovom ihrisku Bayernu. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa hráč zapojí do trénigového procesu. V osemfinálovom dueli MS 2026 proti Kanade (3:0) sa totiž zranil. Dovtedy patril k najväčším oporám Maroka a vsietil tri góly, pripomenula agentúra DPA.
Saibariho potom predstavitelia nemeckého šampióna privítali na tréningovom ihrisku Bayernu. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa hráč zapojí do trénigového procesu. V osemfinálovom dueli MS 2026 proti Kanade (3:0) sa totiž zranil. Dovtedy patril k najväčším oporám Maroka a vsietil tri góly, pripomenula agentúra DPA.