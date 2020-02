Maročan Ziyech by mal v lete prestúpiť z Ajaxu do Chelsea

Amsterdam 12. februára (TASR) - Ajax Amsterdam a londýnska Chelsea by sa mali dohodnúť na prestupe marockého futbalistu Hakima Ziyecha. Informáciu priniesol holandský denník De Telegraaph, ktorého cituje portál sports.fr.



Marocký reprezentant by mal zmeniť pôsobisko v lete, podľa holandského periodika už existuje medzi oboma klubmi ústna dohoda. Spomína sa suma na úrovni 45 miliónov eur.



V tejto sezóne nastúpil 26-ročný stredopoliar za Ajax v 29 stretnutiach, strelil osem gólov a na 21 prihral. S Ajaxom má zmluvu do roku 2022.