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Marocký obranca Diop prestúpil z Fulhamu do Ipswichu
Dvadsaťdeväťročný Diop sa k novému tímu pripojí po návrate z MS.
Autor TASR
Ipswich 22. júla (TASR) - Marocký futbalový reprezentant Issa Diop prestúpil z Fulhamu do Ipswichu Town. Stopér podpísal s nováčikom anglickej Premier League štvorročnú zmluvu platnú do leta 2030. Kluby nezverejnili výšku odstupného, podľa médií dosiahla 8,5 milióna libier (približne 9,8 milióna eur).
Dvadsaťdeväťročný Diop sa k novému tímu pripojí po návrate z MS. V základnej zostave Maroka nastúpil v piatich zo šiestich zápasov a pomohol mu k postupu do štvrťfinále, v ktorom severoafrický tím podľahol Francúzsku 0:2. V šestnásťfinále proti Holandsku vyrovnal v nadstavenom čase hlavičkou a Maročania následne uspeli v jedenástkovom rozstrele.
Rodák z Francúzska v minulosti reprezentoval krajinu svojho narodenia v mládežníckych výberoch vrátane tímu do 21 rokov. V marci však na základe svojho pôvodu zmenil reprezentačnú príslušnosť a rozhodol sa nastupovať za Maroko.
Ipswich bude pre Diopa tretí klub v Premier League. Pred pôsobením vo Fulhame strávil štyri sezóny vo West Hame United. Informovala o tom agentúra AP.
Dvadsaťdeväťročný Diop sa k novému tímu pripojí po návrate z MS. V základnej zostave Maroka nastúpil v piatich zo šiestich zápasov a pomohol mu k postupu do štvrťfinále, v ktorom severoafrický tím podľahol Francúzsku 0:2. V šestnásťfinále proti Holandsku vyrovnal v nadstavenom čase hlavičkou a Maročania následne uspeli v jedenástkovom rozstrele.
Rodák z Francúzska v minulosti reprezentoval krajinu svojho narodenia v mládežníckych výberoch vrátane tímu do 21 rokov. V marci však na základe svojho pôvodu zmenil reprezentačnú príslušnosť a rozhodol sa nastupovať za Maroko.
Ipswich bude pre Diopa tretí klub v Premier League. Pred pôsobením vo Fulhame strávil štyri sezóny vo West Hame United. Informovala o tom agentúra AP.