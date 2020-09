Martinez opäť ústrednou postavou Superpohára: Je to splnený sen

Budapešť 25. septembra (TASR) - Španielskemu futbalovému stredopoliarovi Javimu Martinezovi z Bayernu Mníchov zápasy o európsky Superpohár UEFA mimoriadne svedčia. Vo štvrtok hlavičkou v predĺžení do siete FC Sevilla rozhodol o zisku štvrtej cennej trofeje pre Bavorov v tomto kalendárnom roku. Úradujúci víťaz Ligy majstrov z Nemecka zdolal španielskeho víťaza Európskej ligy 2:1 a ďalšiu trofej si môže pripísať už budúcu stredu, keď v nemeckom Superpohári privíta Borussiu Dortmund.



Martinez v roku 2013 v pražskom Edene vyrovnal stav duelu s londýnskou Chelsea v 120. minúte predĺženia na 2:2 a FCB uspel v následnom rozstrele z 11 m. Po zápase v Aréne Ferenca Puskása Bayern zdvihol túto trofej nad hlavy druhýkrát v klubových dejinách. "Vždy keď mám na sebe oblečený dres Bayernu, snažím sa odovzdať to najlepšie. Ukázal som to aj teraz. Vždy chcem pomôcť mužstvu streleným gólom. Splnil sa mi sen. Som naozaj veľmi šťastný, že sme získali túto trofej druhýkrát po tom, ako som tiež skóroval v roku 2013," citovala 32-ročného hráča agentúra AFP. Martinez pritom prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč len päť minút pred rozhodujúcim okamihom.



Favorizovaný Bayern sa so súperom poriadne potrápil, viackrát ho podržal skvelými zákrokmi brankár Manuel Neuer. Mal viacero dobrých šancí, ale v zakončení nebol až taký dôrazný. Tréner FCB Hansi Flick vyzdvihol najmä tímový výkon. "Trvalo nám asi 15 minút, kým sme sa dostali do zápasu. Potom bolo skvelé vidieť, ako sa moje mužstvo pokúša zlomiť zápas mentalitou a uspelo. Na konci sme už išli cez bolesť. Javi skóroval a vyhral nám zápas. Niekedy futbal napíše takéto príbehy, je to krásne. Včera boli správy, že rokuje v Bilbau o prestupe, dnes strelil víťazný gól," citovala Flicka oficiálna webstránka UEFA.



Sevilla mala tiež svoje príležitosti, tréner FC Julen Lopetegui preto označil prehru za trpkú. "Neboli sme schopní využiť naše šance. Majú neuveriteľného brankára Neuera. Ale som na mužstvo pyšný, jeho nasadenie a snaha boli obrovské a až do konca sme verili, že môžeme uspieť. Takáto prehra vždy zabolí, špeciálne vo finále, keď je len jedna príležitosť získať trofej. Robili sme im problémy a oni rozhodli vtedy, keď to na ich gól vyzeralo najmenej. Trénovali sme len 12 dní a boli sme úplne vyrovnaným súperom najlepšiemu mužstvu v Európe. To je viac ako dosť," vyjadril sa Lopetegui.



Duel si priamo na tribúnach pozrelo 15.180 divákov, bolo to prvýkrát čo UEFA povolila v čase pandémie koronavírusu účasť divákov na zápase pod jej kuratelou.