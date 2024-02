Martinez utrpel ďalšie zranenie, ten Hag: Vyzerá to zle

Manchester 4. februára (TASR) - Futbalistom Manchestru United bude opäť chýbať Argentínčan Lisandro Martinez. Dvadsaťšesťročný obranca utrpel krátko po návrate na trávniky ďalšie zranenie.



Martinez chýbal trénerovi Erikovi ten Hagovi väčšinu tejto sezóny, v októbri absolvoval operáciu pravej nohy. Do zostavy sa vrátil po novom roku, no vo svojom štvrtom stretnutí proti West Hamu (3:0) si poranil koleno.



"Vyzerá to zle. Musíme počkať, v najbližších dňoch stanoviť správnu diagnózu a potom uvidíme. Dúfajme, že to nie je veľmi zlé, no môžeme sa len modliť. Na svojom návrate pracoval naozaj tvrdo," citovala ten Haga agentúra AP.