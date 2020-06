Mascarell bude chýbať Schalke do konca sezóny

Gelsenkirchen 5. júna (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Omar Mascarell bude chýbať Schalke 04 do konca sezóny. Kapitán nemeckého bundesligového tímu pauzuje už niekoho mesiacov pre zranenie.



Pre trénera Davida Wagnera je to ďalšia rana. V nedeľňajšom dueli nebude môcť počítať ani so suspendovaným Američanom Westonom McKenniem. Schalke ťahá 11-zápasovú sériu bez víťazstva.



"Potrebujeme body, o tom niet pochýb. V zostávajúcich zápasoch tohto bundesligového ročníka musíme hrať odvážnejšie i sebavedomejšie, minimalizovať individuálne chyby a využívať šance," citovala slová Wagnera agentúra DPA.