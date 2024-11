Mascherano má nahradiť Martina na lavičke Interu Miami

Fort Lauderale 22. novembra (TASR) - Bývalý argentínsky reprezentant Javier Mascherano by sa mal stať novým trénerom futbalistov Interu Miami, kde pôsobí jeho hviezdny krajan Lionel Messi. Na lavičke nahradí ďalšieho Argentínčana Gerarda Martina, ktorý v piatok potvrdil svoj odchod z osobných dôvodov.



Štyridsaťročný Mascherano ukončil aktívnu kariéru pred štyrmi rokmi a v súčasnosti vedie argentínsku reprezentáciu do 20 rokov. S tímom sa predstavil aj na tohtoročných OH v Paríži, kde jeho zverenci vypadli vo štvrťfinále s domácim Francúzskom (0:1). Podľa argentínskych médií už dostal súhlas tamojšieho zväzu, aby od januára mohol prevziať Inter Miami v zámorskej MLS. Mascherano hral s Messim v rokoch 2010–2018 v Barcelone a dlhé roky aj v národnom tíme, v drese ktorého má na konte 147 duelov.



"Tata" Martino prišiel do Interu vlani v júni v rámci transformácie klubu, ktorá sa uskutočnila s príchodom Messiho. V prvej sezóne pod jeho vedením vyhralo mužstvo Ligový pohár, spoločný turnaj klubov MLS a mexickej Ligy MX. V tomto ročníku priviedol mužstvo do play off MLS z prvej priečky Východnej konferencie, keď tím nazbieral rekordných 74 bodov a získal tzv. Supporters' Shield, teda trofej pre najlepší klub základnej časti. Inter však potom senzačne vypadol už v 1. kole vyraďovačky, pripomenula agentúra DPA.



"Bolo mi cťou pracovať v takomto výnimočnom klube," povedal v piatok Martino na tlačovej konferencii. "Pôsobenie v Interi Miami som si užil a navždy mi v pamäti zostanú spomienky. Odchádzam s vďakou za čas, ktorý som tu mohol stráviť." Za klub sa Martinovi poďakoval spolumajiteľ Jorge Mas: "Tata bude mať navždy špeciálne miesto v histórii Interu Miami. Previedol nás obdobím transformácie a priniesol nám naše prvé tituly. Jeho príspevok pre náš klub bol obrovský."