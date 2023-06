Maskotom ME 2024 bude medveď, UEFA spustila hlasovanie o jeho mene

Berlín 20. júna (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v utorok predstavila maskota ME 2024 v Nemecku. Bude ním medveď, ktorého meno vyberú fanúšikovia v hlasovaní.



"Maskot vzdáva hold láskavosti skromného plyšového medveďa, ktorý údajne vznikol v Nemecku na začiatku 20. storočia," uviedla vo vyhlásení UEFA. Nemeckí fanúšikovia ho uvidia v utorok večer počas prípravného zápasu svojej reprezentácie s Kolumbiou v Gelsenkirchene.



"Ako rodič viem, aké dôležité je podporovať detskú predstavivosť. Dúfame, že na nám podarí s maskotom turnaja vytvoriť zábavnú a sympatickú postavu, ktorá bude inšpirovať k tomu, aby si fanúšikovia futbal užívali," povedal podľa DPA riaditeľ turnaja Phillip Lahm.



Federácia tiež spustila hlasovanie, v ktorom fanúšikovia rozhodnú o tom, aké bude mať maskot meno. Na výber sú štyri možnosti: Albärt, Bärnardo, Bärnheart a Herzi von Bär. Všetky štyri mená sa pohrávajú so slovom "Bär", čo v nemčine znamená "medveď". Hlasovanie sa končí 3. júla.



Nemecko už hostilo ME v roku 1988, vtedy bol maskotom šampionátu králik Berni.