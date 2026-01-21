Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Šport

Matthäus utrpel zranenie počas lyžovačky a čaká ho operácia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Víťaz majstrovstiev sveta z roku 1990 si privodil zranenia v závere svojej dovolenky na zľadovatenom svahu.

Autor TASR
Mníchov 21. januára (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Lothar Matthäus utrpel zranenie po páde na lyžovačke a bude musieť podstúpiť operáciu. Informovala o tom agentúra DPA.

Víťaz majstrovstiev sveta z roku 1990 si privodil zranenia v závere svojej dovolenky na zľadovatenom svahu. „Pomliaždil som si rebrá na pravej strane a na ruke mám bandáž. Čaká ma operácia, no nemalo by ísť o veľký zákrok,“ vyjadril sa rekordér v počte štartov za „Nationalelf“. Šesťdesiatštyriročný Matthäus pôsobí ako expert pre nemecké stanice RTL a Sky.
.

Neprehliadnite

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu