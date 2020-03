Futbal: Matthäus uviazol v Dubaji a nemôže sa vrátiť do Maďarska

Kolín nad Rýnom 22. marca (TASR) - Rekordér v počte odohraných zápasov v nemeckej reprezentácii Lothar Matthäus uviazol v Dubaji a pre pandémiu koronavírusu sa nemôže vrátiť do svojho trvalého bydliska v Budapešti.



"Nemôžem sa tam vrátiť, i keď tam žijem už 16 rokov. Vláda uzavrela hranice pre všetkých, ktorí nemajú maďarský pas," uviedol pre nemecké médiá.



Päťdesiatdeväťročný bývalý reprezentant má problémy aj s cestou do Nemecka, keďže jeho manželka pochádza z Ruska. "Pre ňu je momentálne problém ísť do Nemecka, keďže nemá doklad Európskej únie," uviedol.



Matthäus zároveň vyzval všetkých profesionálnych futbalistov k solidarite. "Ak nie v tejto globálnej kríze, tak kedy? Ak to nemôžu urobiť v záujme klubov a záchrany pracovných miest zamestnancov, tak môžu zabudnúť na celý futbalový systém," uviedol. Informovala agentúra SID.