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Matthäus vidí paralely medzi Kloppom a Beckenbauerom
Vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB) sa minulý týždeň v New Yorku dohodlo s Kloppom na kľúčových bodoch zmluvy.
Autor TASR
Berlín 15. júla (TASR) - Lothar Matthäus považuje Jürgena Kloppa za vhodného kandidáta na post trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Kapitán majstrov sveta z roku 1990 vidí paralely medzi bývalým koučom Liverpoolu a legendárnym Franzom Beckenbauerom.
„Klopp ma rovnakú charizmu ako voľakedy Beckenbauer. Tiež je autentický, spoľahlivý a je celosvetovou uznávanou osobnosťou,“ uviedol Matthäus pre denník Bild. Beckenbauer v roku 1974 priviedol NSR ako kapitán k zisku titulu majstrov sveta, o 16 rokov neskôr triumfoval s Nemeckom na „mundiale“ ako tréner.
Vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB) sa minulý týždeň v New Yorku dohodlo s Kloppom na kľúčových bodoch zmluvy. Na reprezentačnej lavičke by mal nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po neúspechu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. Nemci v šestnásťfinále prekvapujúco prehrali s Paraguajom po rozstrele z 11 m.
„Klopp ma rovnakú charizmu ako voľakedy Beckenbauer. Tiež je autentický, spoľahlivý a je celosvetovou uznávanou osobnosťou,“ uviedol Matthäus pre denník Bild. Beckenbauer v roku 1974 priviedol NSR ako kapitán k zisku titulu majstrov sveta, o 16 rokov neskôr triumfoval s Nemeckom na „mundiale“ ako tréner.
Vedenie Nemeckého futbalového zväzu (DFB) sa minulý týždeň v New Yorku dohodlo s Kloppom na kľúčových bodoch zmluvy. Na reprezentačnej lavičke by mal nahradiť Juliana Nagelsmanna, ktorý odstúpil po neúspechu na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. Nemci v šestnásťfinále prekvapujúco prehrali s Paraguajom po rozstrele z 11 m.