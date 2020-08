Matuidi sa dohodol na spolupráci s Interom Miami

Miami 13. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Blaise Matuidi zamieril do Interu Miami. S klubom MLS, ktorý vlastní bývalý anglický reprezentant David Beckham, sa dohodol po predčasnom ukončení pôsobenia v Juventuse Turín.



Tridsaťtriročný stredopoliar sa z majstrovského titulu radoval sedemkrát v predchádzajúcich ôsmich sezónach - štyrikrát v drese Paríža St. Germain a tri razy vo farbách Juventusu. "Dúfam, že získame veľa trofejí. Je to pre mňa veľká výzva," citoval portál BBC Matuidiho, ktorý sa v PSG stretol aj s Beckhamom. "Som nadšený, že môžem privítať môjho priateľa Blaisea v Interi Miami. Je to talentovaný hráč a skvelý človek. Mať futbalistu jeho kvalít a majstra sveta v našom kádri je významný moment pre nás majiteľov i fanúšikov," uviedol Beckham.