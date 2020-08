Matuidi už nebude hrať za Juventus, smeruje do USA

Turín 12. augusta (TASR) – Francúzsky futbalista Blaise Matuidi opustí po vzájomnej dohode Juventus Turín. Kontrakt mu platil ešte na ďalší rok, no s vedením talianskeho klubu pristúpili k jeho predčasnému ukončeniu. Podľa agentúry AFP má 33-ročný stredopoliar namierené do zámorskej MLS do tímu Inter Miami.



Matuidi prišiel do Turína z Paríža St. Germain v roku 2017, v drese Juventusu získal tri talianske tituly, raz triumfoval v Talianskom pohári a Superpohári. „Pôsobením v Juventuse sa mi splnil sen. Bola to česť, hral som v neskutočnej organizácii, mal som viac než len spoluhráčov. Naozaj ďakujem, navždy budem najväčším fanúšikom," rozlúčil sa Francúz na twitteri.