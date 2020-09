Mazáň podpísal ročnú zmluvu s FK Mladá Boleslav

Mladá Boleslav 11. septembra (TASR) – Český futbalový prvoligista FK Mladá Boleslav ohlásil v piatok angažovanie slovenského futbalového obrancu Róberta Mazáňa. Do českej ligy prišiel ako voľný hráč, keď naposledy hosťoval zo Celty Vigo v Tenerife. Podpísal ročnú zmluvu s opciou.



Dvadsaťšesťročný defenzívny futbalista má skúsenosti aj so slovenským, poľským či holandským futbalom. S profesionálnou kariérou začal v Trenčíne, na začiatku roku 2011 odišiel na hosťovanie do druholigového holandského AGOVV Apeldoorn. Vo februári 2014 sa stal hráčom Senice, v januári 2015 odišiel do poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Neskôr hosťoval v MŠK Žilina (2015-2017). V januári 2018 prestúpil za viac ako milión eur do Celty Vigo. Pod trénerom Pavlom Hapalom odohral 13 duelov v reprezentácii SR do 21 rokov a dva štarty má aj v A-tíme SR. Informoval klubový web českého fortunaligistu.