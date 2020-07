Mazáň sa s Celtou dohodol na predčasnom ukončení kontraktu

Vigo 20. júla (TASR) – Slovenský futbalista Róbert Mazáň predčasne ukončil svoje pôsobenie v Celte Vigo. So španielskym klubom sa vzájomne dohodli na ukončení kontraktu, ktorý mal pôvodne trvať do roku 2022. Prvoligista o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťšesťročný obranca prestúpil do Celty Vigo v januári 2018 zo Žiliny, ale do zostavy sa nedokázal presadiť. Za klub odohral celkovo iba štyri zápasy a absolvoval dve hosťovania v druholigových kluboch – v januári 2019 odišiel do Benátok a v júli toho istého roka do Tenerife. Predtým si obliekal vo svojej kariére aj dresy Trenčína, Senice a Podbeskidzia Bielsko-Biala.



„Celta mu ďakuje za jeho prístup a odhodlanie počas pôsobenia v klube a želá mu veľa úspechov v ďalšej profesionálnej kariére," napísal španielsky klub na svojej webstránke.



Celta, kde v prvej polovici sezóny pôsobil aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, sa len tesne vyhla zostupu do druhej ligy. V konečnej tabuľke La Ligy obsadila 17. pozíciu o bod pred zostupujúcim Leganesom.