Mbappe apeluje na vedenie PSG, aby v lete angažovalo nové posi

Paríž 23. mája (TASR) - Kylian Mbappe apeluje na vedenie Paríža St. Germain, aby v lete angažovalo nové posily. Francúzsky futbalový reprezentant neskrýval sklamanie, že sa PSG nepodarilo obhájiť ligový titul.



Mbappe 27. gólom v sezóne prispel k triumfu 2:0 v Breste, no zverencom Mauricia Pochettina to nebolo nič platné. Lille totiž zvíťazilo 2:1 v na pôde Angers a v v tabuľke si pred svojím rivalom udržalo jednobodový náskok.



"Vyhrali sme Francúzsky pohár, no neobhájili sme titul a v Lige majstrov stroskotali v semifinále. Som iba hráč, ale myslím si, že všetci vidia, že je potrebné urobiť nejaké zmeny a posilniť káder. Musíme sa pozerať do budúcnosti," citovala agentúra AFP slová Mbappeho, ktorému na budúci rok vyprší zmluva.



Veľký záujem o jeho služby má Real Madrid, Mbappe však zdôraznil, že k Parížu ho viaže silné puto. "Vždy som bol veľmi vďačný prezidentovi klubu i trénerom, ktorí sa vystriedali na lavičke Paríža. Chcem byť súčasťou silného futbalového projektu, vyhrávať a získavať trofeje. V Paríži som bol vždy šťastný, zažil som tu štyri výnimočné sezóny. Som hrdý na to, že som sa stal tretíkrát za sebou najlepším strelcom francúzskej ligy," dodal Mbappe.