Mbappe o opustení PSG: Požiadal som o odchod už koncom júla

Paríž 4. októbra (TASR) - Kylian Mbappe potvrdil, že už v júli žiadal vedenie futbalového Paríža St. Germain o možnosť opustiť klub. Ten mu nevyhovel a útočník tak bude môcť po sezóne odísť bez odstupného.



"Požiadal som o odchod už koncom júla. Chcel som, aby to bolo prospešné pre obe strany a klub dostal odstupné, za ktoré by mohol získať kvalitnú náhradu. Paríž mi dal veľa a bol som tu vždy šťastný," povedal Mbappe v rozhovore pre francúzsku stanicu RMC.



Francúzsky reprezentačný útočník sa napokon na novom kontrakte s Parížom nedohodol a v auguste klub odmietol ponuku Realu Madrid za neho vo výške takmer 200.000 eur. "Ľudia hovoria, že som odmietol šesť alebo sedem ponúk na predĺženie zmluvy a že som nikdy nerokoval so športovým riaditeľom Leonardom, ale to vôbec nie je pravda," reagoval na špekulácie 22-ročný kanonier, ktorý prišiel do Paríža v roku 2017 z Monaka. Informovala agentúra AFP.