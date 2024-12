Mbappe prebral po prehre zodpovednosť: Najvyšší čas niečo zmeniť

Madrid 5. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe prebral plnú zodpovednosť za nepremenenú penaltu na pôde Athletica Bilbao. Jeho Real Madrid prehral v stredu 1:2 a bodovo naprázdno vyšiel druhýkrát v uplynulých piatich ligových zápasoch a prehral piatykrát vo všetkých súťažiach. "Biely balet" navyše stratil možnosť predstihnúť tento víkend Barcelonu na čele La Ligy.



Mbappe nepremenil po týždni ďalšiu penaltu - predtým stál proti Caoimhinovi Kelleherovi z Liverpoolu, na ktorého pôde prehral Real Madrid v rámci Ligy majstrov 0:2. Tentoraz zneškodnil jeho pokus Julen Agirrezabala, pričom hviezdny kanonier mieril v oboch prípadoch k pravej žrdi. Na Estadio San Mames dostal možnosť vyrovnať na 1:1 v 68. minúte, štvrťhodinu po úvodnom góle Alexa Berenguera. O vyrovnanie sa nakoniec postaral Jude Bellingham po tom, ako Agirrezabala vyrazil strelu Mbappeho z diaľky. Pre Angličana to bol štvrtý gól v štvrtom ligovom zápase za sebou. O dve minúty neskôr však odpovedal striedajúci Gorka Guruzeta, keď prekazil nedôraznú rozohrávku hostí, obral o loptu Fedea Valverdeho a v úniku prekonal Thibauta Courtoisa.



Ďalšia nepremenená penalta zvýšila tlak na Mbappeho, ktorý bol v predchádzajúcich týždňoch za svoje výkony terčom kritiky. "Veľká chyba v zápase, kde záleží na každom detaile. Beriem za to plnú zodpovednosť. Je to náročné, ale je najvyšší čas niečo zmeniť a ukázať kto som," napísal Mbappe na sociálnej sieti Instagram. V predošlom ligovom dueli proti Getafe (2:0) prenechal Mbappe penaltu Bellinghamovi, ktorý pokutový kop premenil. "V dnešnej dobe veľa študujeme. Vedel som, že je dobrý a predošlú penaltu nepremenil. Predpoklad som, že sa rozhodne rovnako a našťastie to tak bolo. Som nesmierne spokojný s dnešným večerom, zdolali sme Real Madrid pred našimi fanúšikmi," zhodnotil Agirrezabala podľa agentúry AFP.



"Je samozrejme skleslý a sklamaný, ale musí pokračovať," povedal tréner Carlo Ancelotti ohľadom Mbappeho. Príchod kanoniera, ktorého trhová hodnota dosahuje 180 miliónov eur, bol očakávaný niekoľko rokov. Po 20 zápasoch vo všetkých súťažiach má na konte 10 gólov, no chýba mu konzistentnosť. "Vie hrať lepšie, musíme mu dať čas na adaptáciu. Dal desať gólov, má na viac a pracuje na tom," povedal Ancelotti.



V stredajšom zápase chýbalo Realu niekoľko hráčov vrátane zraneného Viniciusa Juniora. Šancu v základe dostal prvýkrát od októbra stredopoliar Aurelien Tchouameni, ktorého trápil väčšinu novembra zranený členok. V úvode stretnutia podržal tím Courtois, keď vydržal nápor bratov Nica a Iňakiho Willimasovcov. Mbappe skóroval v prvom polčase po tom, ako sa mierne trápil s pozičnou hrou, no bol v ofsajde. Jeho tím sa dožadoval aj penalty za údajný faul na Rodryga, ktorý nepotvrdil VAR. "Krok z krokom sa budú vracať zranení hráči a zlepšíme sa," verí Ancelotti.