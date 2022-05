Mbappe ostáva v Paríži do roku 2025, Paríž porazil FC Metz 5:0

Paríž 22. mája (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappe predĺžil kontrakt s Parížom St. Germain až do roku 2025. Potvrdilo to vedenie klubu. Dvadsaťtriročnému útočníkovi 30. júna končila platnosť zmluvy. Výrazný záujem o jeho služby mal Real Madrid, no Mbappe napokon odmietol ponuku španielskeho majstra a rozhodol sa zostať v PSG.



"Som presvedčený o tom, že v Paríži môžem ďalej futbalovo rásť, preto som sa rozhodol predĺžiť kontrakt. Budem sa snažiť podávať maximálne výkony a pomôcť klubu k zisku cenných trofejí," uviedol Mbappe, ktorý prišiel do Paríža z Monaca v auguste 2017 a pomohol mu získať štyri z piatich titulov v Ligue 1. Nazbieral 173 gólov a dostal sa na druhú priečku klubovej histórie za Edinsona Cavaniho, ktorý má na konte 200.



Mbappe oslávil podpis novej zmluvy ďalšími tromi presnými zásahmi a prispel k hladkému víťazstvu PSG nad FC Metz 5:0 v sobotňajšom stretnutí záverečného 38. kola Ligue 1. "Som veľmi šťastný, že zostávam v Paríži. Toto je moje mesto. Dúfam, že budem môcť pokračovať v tom, čo robím najradšej. V získavaní trofejí a vyhrávaní zápasov. To všetko s vami, fanúšikmi," vyhlásil po stretnutí nahlas pred zaplnenými tribúnami.



Parížsky klub síce získal v domácej súťaži desiaty titul a vyrovnal sa na čele historickej tabuľky St. Etienne, no svojich priaznivcov si pohneval, keď Ligu majstrov opustil priskoro, už v osemfinále po neúspechu s Realom Madrid. V klube možno očakávať zmeny, určite už odchádza športový riaditeľ Leonardo. K výmene príde zrejme aj na trénerskom poste, hoci Mauricio Pochettino má kontrakt ešte na jeden ročník.



Zotrvanie Francúza v PSG zanechalo trpkosť v radoch Realu Madrid, ktorý sa Francúza snažil intenzívne získať. "Real vybojoval 13 titulov v Lige majstrov bez Mbappeho. Nebude nám chýbať," sebavedomo vyhlásil prezident fanúšikovskej asociácie Luis Caceres podľa AFP.