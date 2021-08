Mbappeho podľa Pochettina špekulácie o odchode nevyrušujú

Paríž 19. augusta (TASR) - Francúzskeho futbalistu Kyliana Mbappeho nevyvádzajú z miery špekulácie o jeho budúcnosti. Vyhlásil to tréner Paríža St. Germain Mauricio Pochettino.



"Kylian je v pohode. Je náš hráč a nevidím možnosť, že by v tejto sezóne hral niekde inde. Má ešte na rok zmluvu, pokiaľ ju nepredĺži. Teší nás to, čo predvádza a podľa toho, čo na ňom vidím, je spokojný aj on," povedal argentínsky kouč podľa AFP.



O 22-ročného majstra sveta z roku 2018 má záujem Real Madrid. Získať by ho do svojho kádra chcel ešte pred uzávierkou prestupov 31. augusta.