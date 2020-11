McCarthy sa stal novým trénerom APOEL-u Nikózia

Nikózia 2. novembra (TASR) - Bývalý tréner írskej reprezentácie Mick McCarthy bude pokračovať v kariére na lavičke APOEL-u Nikózia. S cyperským klubom sa dohodol na 19-mesačnom kontrakte. Informovala o tom agentúra AP.



Šesťdesiatjedenročný kormidelník je piaty tréner APOEL-u v uplynulých pätnástich mesiacoch. V minulosti viedol aj Milwall, Wolverhampton či Sunderland. Írsku reprezentáciu doviedol do osemfinále MS 2002 a pri druhej anabáze do play off kvalifikácie ME 2020, tesne pred duelom so Slovenskom mu však vypršala zmluva a Íri pod taktovkou Stephena Kennyho prehrali 8. októbra v Bratislave po jedenástkovom rozstrele.