McKennie podporil protesty v USA: Musíme sa postaviť za to,v čo veríme

Berlín 30. mája (TASR) - Futbalista FC Schalke 04 Weston McKennie sa pripojil k protestom proti policajnému násiliu voči afroamerickej komunite v USA po smrti Georgea Floyda v Minneapolise. Americký stredopoliar si počas sobotňajšieho zápasu 29. kola nemeckej Bundesligy s Werderom Brémy (0:1) navliekol na rukáv pásku s nápisom "Justice for George" (Spravodlivosť pre Georgea) a po stretnutí zanechal odkaz na sociálnej sieti.



"Rád by som upriamil pozornosť na problém, ktorý pretrváva už príliš dlho. Musíme sa postaviť za to, v čo veríme. Ja verím, že nastal čas, aby sme boli vypočutí," napísal McKennie na svojom twitterovom účte a pripojil hashtagy #justiceforgeorgefloyd a #saynotoracism (Povedz nie rasizmu).



Štyridsaťšesťročný George Floyd zomrel v pondelok 25. mája po brutálnom policajnom zásahu. Ako ukázalo video, ktoré sa rozšírilo na internete, policajt Derek Chauvin najmenej päť minút tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Floyd - zatknutý predtým za priestupok - sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Po jeho násilnej smrti vypukli v Minneapolise, ale aj ďalších amerických mestách, masové protesty, ktoré neskôr prerástli do výtržností. Počas násilných protestov v USA už prišli o život dvaja ľudia. Proti policajnému násiliu s rasovým podtextom sa vyslovili mnohé americké športové hviezdy ako basketbalista LeBron James či členka basketbalovej Siene slávy Lisa Leslieová.