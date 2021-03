Futbal-ME 2020: Nemcov preverí v generálke pred EURO 2020 Lotyšsko

Berlín 12. marca (TASR) - Generálkou nemeckej futbalovej reprezentácie na EURO 2020 bude zápas proti Lotyšsku 7. júna v Düsseldorfe. Stretnutím sa skončí prípravný kemp trojnásobných kontinentálnych šampiónov v rakúskom Seefelde. V rámci neho je naplánované ďalší medzištátny zápas s Rakúskom alebo Švajčiarskom.



Príslušné úrady zatiaľ nerozhodli, či budú môcť na duel s Lotyšskom diváci. "Veľmi by sme si želali, aby boli na poslednom zápase pred šampionátom na štadióne diváci. Bola by to pre nás obrovská motivácia," citoval internetový portál sport1.de slová športového riaditeľa národného zväzu DFB Olivera Bierhoffa.