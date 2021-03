Česko remizovalo s Talianskom na ME 21 v zápase B-skupiny

ME hráčov do 21 rokov - skupinová fáza:



A-skupina (Maďarsko):



Budapešť



Rumunsko - Holandsko 1:1 (1:1)



Góly: 20. Ciobanu - 16. Schuurs







Székesfehérvár



Maďarsko - Nemecko 0:3 (0:3)



Góly: 66. a 73. Baku, 61. Nmecha







B-skupina (Slovinsko):



Celje



Česko - Taliansko 1:1 (0:1)



Góly: 75. Maggiore (vlastný) - 31. Scamacca, ČK: 84. Tonali, 90.+5. Marchizza (obaja Taliansko) po 2. ŽK







Maribor



Slovinsko - Španielsko 0:3 (0:0)



Góly: 53. Puado, 54. Villar, 89. Miranda



Budapeľť/Ľubľana 25. marca (TASR) - Futbaloví reprezentanti Česka remizovali v úvodnom vystúpení na ME hráčov do 21 rokov s Talianmi 1:1. V zápase B-skupiny v slovinskom Celje prehrali polčas po góle útočníka FC Janov Gianluigiho Scamaccu, no v 75. minúte si dal stredopoliar Spezie Giulio Maggiore vlastný gól. Záver Taliani navyše nezvládli, dvaja ich hráči uvideli červené karty.Španieli v druhom zápase skupiny zdolali v Maribore domácich Slovincov 3:0. Všetky góly padli po prestávke.V zápase A-skupiny, ktorá sa hrá v Maďarsku, zlomili Nemci domácu reprezentáciu tromi gólmi až po hodine hry. Dvakrát sa presadil stredopoliar Wolfsburgu Bote Baku. V súboji Rumunsko - Holandsko (1:1) padli naopak oba góly už v úvodných dvadsiatich minútach.