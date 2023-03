Ibrahimovič sa opäť zranil, Andersson: Je to veľmi frustrujúce

Štokholm 27. marca (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič vynechal pre zranenie pondelňajší zápas Švédska v kvalifikácii ME 2024 proti Azerbajdžanu. Tréner Janne Andersson pri potvrdení absencie útočníka AC Miláno neprezradil presnú povahu Ibrahimovičovho problému.



"Je to pre neho a nás veľmi frustrujúce. Žiaľ, taká je situácia," povedal Andersson. Ibrahimovič sa v piatok opäť objavil v národnom tíme prvýkrát po takmer roku. Do zápasu proti Belgicku (0:3) nastúpil v 73. minúte. Štyridsaťjedenročný Švéd sa iba nedávno zotavil zo zranenia kolena, pre ktoré pauzoval takmer osem mesiacov.