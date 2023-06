Angličania suverénni, Saka s hetrikom: Výnimočný výkon

Manchester 20. júna (TASR) - Bukayo Saka pomohol hetrikom k suverénnemu víťazstvu anglických futbalistov vo štvrtom zápase v kvalifikácii ME 2024. Mužstvo Garetha Southgatea deklasovalo v Manchestri Severné Macedónsko 7:0 a bez straty bodu a so skóre 15:1 figuruje na čele C-skupiny.



Dvadsaťjedenročný krídelník sa stal dôležitou súčasťou tímu, za ktorý hral aj na MS v Katare. V uplynulých deviatich reprezentačných dueloch nastrieľal sedem gólov. "Je to pocit, ktorý nedokážem vyjadriť slovami. Som šťastný, predviedli sme naozaj výnimočný výkon. Súper si s nami nevedel poradiť," povedal Saka podľa agentúry AFP.



Ofenzívny ťahúň Arsenalu dosiahol svoj prvý reprezentačný hetrik. Prvý gól zaznamenal ešte v prvom polčase, keď nepresnú prihrávku Stefana Ristovského vystihol Jordan Henderson, ktorý posunul loptu Sakovi a ten zvýšil na 2:0. Southgate rovnako ako proti Malte nasadil do stredu poľa pravého obrancu Alexandra-Arnolda. Ten bol na začiatku druhého gólu Saku, ktorý si spracoval jeho dlhú prihrávku a nechytateľným zakončením prekonal brankára Stola Dimitrievského. Tretí presný zásah dosiahol po prihrávke od kapitána Harryho Kanea. Ten sa na triumfe podieľal dvomi presnými zásahmi. Kane strelil 57. a 58. gól v národnom tíme, historicky najlepší kanonier Albiónu skóroval v šiestom reprezentačnom zápase v sérii. Strelecky sa presadili aj Marcus Rashford a Kalvin Phillips.



Southgate po stretnutí vyzdvihol výkon celého tímu: "Kvalita hry bola dobrá a zakončenie nemilosrdné. Aby hráči mali potrebnú mentalitu, musia na sebe pracovať, aj keď už majú po sezóne. Niektorí boli dva týždne na dovolenkách a mohli k tomu pristúpiť inak. Ukázali sme však to, čo sa snažíme budovať. Najviac ma potešilo, že zakaždým, keď sme stratili loptu, mali sme hlad ju získať okamžite späť. Bol to skvelý večer."



"Tri levy" suverénne kráčajú kvalifikáciou, po štyroch vstúpeniach majú plný počet bodov. O šesť bodov zaostávajú druhí Ukrajinci, ktorí pred 7543 divákmi na Štadióne Antona Malatinského v Trnave zdolali Maltu tesne 1:0. Počas celého stretnutia mali hernú prevahu, ale odpor súpera zlomili až v 72. minúte, keď sa z jedenástky presadil Viktor Cygankov. Príležitosť kopať pokutový kop mali už v 52. minúte, Andrij Jarmolenko však z bieleho bodu trafil iba brvno.