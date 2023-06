Belgičania odleteli do Estónska bez brankára Courtoisa

Brusel 19. júna (TASR) - Belgická futbalová reprezentácia odletela na utorňajší zápas kvalifikácie ME 2024 do Estónska bez brankára Thibauta Courtoisa. Podľa belgických médií nevedel stráviť, že vo víkendovom dueli s Rakúskom (1:1) nenastúpil s kapitánskou páskou. Informovala o tom agentúra DPA.



Pri absencii Kevina de Bruyneho bol v Bruseli v úlohe kapitána Romelu Lukaku, ktorý v druhom polčase zabezpečil domácim aspoň remízu. V Tallinne bude "červeným diablom" chýbať aj zranený Koen Casteels, ktorého by mal nahradiť Matz Sels. Belgičania sú zatiaľ v tabuľke druhí o tri body za Rakúšanmi, no odohrali o zápas menej.