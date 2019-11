Kvalifikácia ME 2020: Belgičania ukončili kvalifikáciu bez straty bodu

Bratislava 19. novembra (TASR) - Futbalisti Belgicka sa v utorok pridali k Talianom a zavŕšili kvalifikáciu na EURO 2020 bez straty bodu, s Cyprom si poradili vysoko 6:1. Napriek istote postupu nezobrali Belgičania zápas na ľahkú váhu a na štadióne kráľa Baudouina nastúpili v silnom zložení aj s bratmi Hazardovcami, ktorí sa v predchádzajúcom zápase v Rusku postarali o tri góly.



Tentokrát sa darilo stredopoliarovi Manchestru City Kevinovi De Bruynemu, ktorý rozvlnil sieť dvakrát v prvom polčase v priebehu šiestich minút. Dva góly dal aj Christian Benteke z tímu Crystal Palace.



V druhom zápase I-skupiny zvíťazili Škóti nad Kazachstanom 3:1 a uhájili tretiu priečku. Po prvom polčase pritom prehrávali, keď sa v Hampden Parku presadil stredopoliar Rostovu nad Donom Baktijor Zajnutdinov. Tesne po zmene strán vyrovnal z priameho kopu John McGinn. Víťazný zásah vsietil hlavičkou z bránkovej čiary Steven Naismith a v nadstavenom čase pridal poistku opäť McGinn.



Postupujúci Rakúšania umožnili Lotyšom získať v kvalifikácii prvé body a to hneď všetky tri, keď prehrali 0:1. O jediný gól duelu sa postaral po rohovom kope Marcis Ošs. Víťazi G-skupiny Poliaci na záver zdolali Slovincov 3:2.



G-skupinu vyhrali Nemci, ktorí si v poslednom zápase poradili so Severnými Írmi 6:1. Tri góly strelil stredopoliar Bayernu Mníchov Serge Gnabry, dva dodal jeho spoluhráč Leon Goretzka. Hetrik strelil aj Georginho Wijnaldum pri triumfe Holandska nad Estónskom 5:0.



Kvalifikácia EURO 2020:



C-skupina:



Nemecko - Severné Írsko 6:1 (2:1)

Góly: 19., 47. a 60. Gnabry, 43. a 73. Goretzka, 90.+1. Brandt - 7. Smith



Holandsko - Estónsko 5:0 (2:0)

Góly: 6., 66. a 79. Wijnaldum, 19. Aké, 87. Boadu



1. Nemecko 8 7 0 1 30:7 21 - postup na ME

2. Holandsko 8 6 1 1 24:7 19 - postup na ME

-------------------------------------------------

3. Severné Írsko 8 4 1 3 9:13 13

4. Bielorusko 8 1 1 6 4:16 4

5. Estónsko 8 0 1 7 2:26 1



G-skupina:



Poľsko - Slovinsko 3:2 (1:1)

Góly: 3. Szymaňski, 54. Lewandowski, 81. Góralski - 14. Matavž, 61. Iličič. ČK: 86. Kurtič (hostia) po 2. ŽK



Lotyšsko - Rakúsko 1:0 (0:0)

Góly: 65. Ošs



Severné Macedónsko - Izrael 1:0 (1:0)

Góly: 45.+2 Nikolov



1. Poľsko 10 8 1 1 18:5 25 - postup na ME

2. Rakúsko 10 6 1 3 19:9 19 - postup na ME

-------------------------------------------------

3. Severné Macedónsko 10 4 2 4 12:13 14

4. Slovinsko 10 4 2 4 16:11 14

5. Izrael 10 3 2 5 16:18 11

6. Lotyšsko 10 1 0 9 3:28 3



I-skupina:



Belgicko - Cyprus 6:1 (4:1)

Góly: 16. a 68. Benteke, 36. a 42. De Bruyne, 44. Carrasco, 51. Kypros (vlastný) - 14. Joannu



San Maríno - Rusko 0:5 (0:2)

Góly: 3. Kuziajev, 19. S. Petrov, 49. Alexej Mirančuk, 56. Jonov, 78. Komličenko



Škótsko - Kazachstan 3:1 (0:1)

Góly: 48. a 90.+1. McGinn, 64. Naismith - 34. Zainutdinov



1. Belgicko 10 10 0 0 40:3 30 - postup na ME

2. Rusko 10 8 0 2 33:8 24 - postup na ME

-------------------------------------------------

3. Škótsko 10 5 0 5 16:19 15

4. Cyprus 10 3 1 6 15:20 10

5. Kazachstan 10 3 1 6 13:17 10

6. San Maríno 10 0 0 10 1:51 0