10. kolo kvalifikácie ME 2024



C-skupina:



Ukrajina - Taliansko 0:0







Severné Macedónsko - Anglicko 1:1 (1:0)



Góly: 41. Bardhi - 59. Atanasov (vl.)







konečná tabuľka C-skupiny:



1. Anglicko 8 6 2 0 22:4 20*



2. Taliansko 8 4 2 2 16:9 14*



3. Ukrajina 8 4 2 2 11:8 14



4. Sev. Macedónsko 8 2 2 4 10:20 8



5. Malta 8 0 0 8 2:20 0







E-skupina:



Česko - Moldavsko 3:0 (1:0)



Góly: 14. Doudera, 72. Chorý, 90. Souček. ČK: 55. Baboglo (Mac.) po 2. ŽK







Albánsko - Faerské ostrovy 0:0







konečná tabuľka E-skupiny:



1. Albánsko 8 4 3 1 12:4 15*



2. Česko 8 4 3 1 12:6 15*



3. Poľsko 8 3 2 3 10:10 11



4. Moldavsko 8 2 4 2 7:10 10



5. Faer. Ostrovy 8 0 2 6 2:13 2







H-skupina:



Severné Írsko - Dánsko 2:0 (0:0)



Góly: 60. Price, 81. Charles







Slovinsko - Kazachstan 2:1 (1:0)



Góly: 41. Šeško (11 m), 86. Verbič - 48. Orazov







San Maríno - Fínsko 1:2 (0:0)



Góly: 90.+7 Bernardi (11 m) - 50. a 58. Soiri







konečná tabuľka H-skupiny:



1. Dánsko 10 7 1 2 19:10 22*



2. Slovinsko 10 7 1 2 20:9 22*



3. Kazachstan 10 6 0 4 16:12 18



4. Fínsko 10 6 0 4 18:10 18



5. Sev. Írsko 10 3 0 7 9:13 9



6. San Maríno 10 0 0 10 3:31 0



*-postup

kvalifikované tímy na ME 2024: Nemecko (organizátor), Španielsko, Škótsko, Francúzsko, Holandsko, Anglicko, Taliansko, Turecko, Albánsko, Česko, Belgicko, Rakúsko, Maďarsko, Srbsko, Dánsko, Slovinsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Portugalsko, SLOVENSKO

účasť v play off: Gruzínsko, Grécko, Ukrajina, Poľsko, Estónsko, Fínsko, Kazachstan, Izrael, Luxembursko, Island, Bosna a Hercegovina

Bratislava 21. novembra (TASR) - Futbalisti Česka, Talianska a Slovinska postúpili na ME 2024. Česi v pondelňajšom zápase kvalifikačnej E-skupiny zdolali Moldavsko 3:0 a obsadili druhé miesto za Albánskom. Úradujúci majstri Európy Taliani si zabezpečili postup po remíze s Ukrajinou 0:0. Slovinci majú miestenku po triumfe nad Kazachstanom 2:1.Čechom by k postupu stačila aj remíza, Moldavci potrebovali zvíťaziť. Dôležitý gól na 1:0 strelil v 14. minúte stredopoliar David Douděra. Náskok domácich, ktorí hrali od 55. minúty v početnej výhode po vylúčení Vladyslava Babogla, zvýšili Tomáš Chorý a Tomáš Souček. Česko je od rozdelenia federácie nepretržitý účastník ME a šampionát v Nemecku bude preň už ôsmy. Cenný bod za bezgólovú remízu v Albánsku vybojovali reprezentanti Faerských ostrovov, no na ich poslednom mieste v skupine to nič nezmenilo. Albánci si udržali prvé miesto, no pred Čechmi, ktorí sa na nich bodovo dotiahli, sa umiestnili iba zásluhou lepšieho vzájomného zápasu.Na šampionáte nebudú chýbať ani Taliani, ktorí dosiahli v Leverkusene postupovú remízu s Ukrajinou. Bezgólový výsledok ich udržal na druhom mieste C-skupiny práve pred Ukrajinou vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu, keďže v prvom stretnutí zvíťazili 2:1. Spoločne s Talianmi postúpili z C-skupiny aj Angličania, ktorí mali už pred záverečným kolom isté prvé miesto v skupine. V pondelňajšom zápase remizovali v Severnom Macedónsku 1:1. V stretnutí prehrávali 0:1 po tom, čo Enis Bardhi dorazil svoju strelu z penalty. Angličania vyrovnali na 1:1, keď si Jani Atanasov strelil vlastný gól po hlavičkovom súboji s Harrym Kaneom.V priamom súboji o postup zvíťazili aj domáci Slovinci, ktorí si poradili s Kazachstanom 2:1. Aj im by k účasti na ME stačila aj remíza. Z H-skupiny postúpili spoločne s Dánmi, ktorí nazbierali takisto 22 bodov. Tí si udržali prvú priečku aj napriek pondelňajšej prehre 0:2 na ihrisku Severného Írska. Víťazstvom sa s kvalifikáciou rozlúčili reprezentanti Fínska, ktorí triumfovali v San Maríne 2:1.Z tímov, pre ktoré sa v pondelok skončili súboje v kvalifikácii, sa v play off o ME popasujú Ukrajina, Fínsko a Kazachstan.Istotu účasti v play off štyroch vetiev majú víťazi skupín v Lige národov. Ak sa už na záverečný turnaj do Nemecka kvalifikovali, nahradí ich ďalší najlepšie umiestnený tím vo svojej divízii. Istotu účasti v play off už majú Gruzínsko, Grécko, Ukrajina, Poľsko, Estónsko, Fínsko, Kazachstan, Izrael a zo "slovenskej" skupiny až trojica - Luxembursko, Island a Bosna a Hercegovina.