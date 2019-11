CHORVÁTI ZDOLALI SR 3:1 A POSTÚPILI NA EURO 2020

Rijeka 16. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v sobotňajšom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Chorvátsku 1:3, úradujúci vicemajstri sveta tak postúpili na budúcoročný šampionát. Zverenci reprezentačného trénera SR Pavla Hapala, ktorí sa najbližšie predstavia v utorok 19. novembra v Trnave proti Azerbajdžanu v záverečnom súboji o ME, si tak výrazne skomplikovali šance postúpiť z E-skupiny.



V Rijeke sa nenaplnili obavy zo zlého počasia. Prvý polčas ani nepršalo, v druhom sa spustil viackrát hustý dážď. Na štadióne HNK Rijeka sa v 32. minúte gólovo presadil v ťažkej pozícii útočník Róbert Boženík, "vatreni" ale otočili v druhom polčase po góloch Nikolu Vlašiča, Bruna Petkoviča a Ivana Perišiča. Krátko po druhom góle domácich videl druhú žltú a následne červenú kartu Róbert Mak.



Slováci sú v tabuľke na 4. mieste s 10 bodmi, na tretí Wales strácajú bod, na druhé Maďarsko tri. Chorváti sú so 17 bodmi už víťazi skupiny.







E-skupina, 9. kolo kvalifikácie EURO 2020:



Rijeka



Chorvátsko - Slovensko 3:1 (0:1)



Góly: 56. Vlašič, 60. Petkovič, 74. Perišič - 32. Boženík, ŽK: Čaleta-Car, Rebič - Mak, Dúbravka, ČK: 66. Mak (SR) po 2 ŽK, rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), 8212 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Jedvaj, Čaleta-Car, Perič, Barišič - Modrič, Brozovič - Rebič (54. Brekalo), Vlašič (75. Kovačič), Perišič (81. Oršič) - Petkovič



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Lobotka, Kucka (79. Hrošovský) - Mak, Hamšík, Rusnák (63. Haraslín) - Boženík (72. Ďuriš)







Domáci favorit od prvých minút vzal opraty do vlastných rúk. Snažil sa vykombinovať Slovákov, tí ale hrali výborne v obrane. Stredová formácia hostí nedovolila domácim režírovaným špílmachrom Modričom rozvinúť nebezpečnejšie akcie. Napriek tomu sa šance aktívnych Chorvátov rodili. V 20. minúte sa dostal vo výbornej pozícii do zakončenia Petkovič, loptu ale trafil zle a obrana hostí odvrátila na roh. Z neho hlavičkoval Čaleta-Car, ale Dúbravka nemal problémy skrotiť jeho pokus. V 25. minúte to nebezpečne skúsil Brozovič, ešte väčšiu šancu mal však o minútku Vlašič, ale jeho hlavičku Dúbravka vyrazil nad bránu. Slováci prvýkrát ohrozili bránku domácich v 30. minúte, pekne si zbehol z krídla Pekarík, strelil ale len do brankára Livakoviča. No o dve minúty už Slováci udreli. Lobotka si narazil loptu s Boženíkom, vnikol do šestnástky, vrátil ju mladému útočníkovi a ten ju v ťažkej pozícii asi zo šiestich metrov dopravil do siete. Domácimi inkasovaný gól neotriasol, v 36. minúte bol v obrovskej šanci Perišič, ale Dúbravka jeho hlavičku zblízka skvele chytil. V 39. minúte Dúbravka opäť excelentne zlikvidoval prudkú strelu Petkoviča. Hostia sa dostali do nebezpečnejšej akcie až v závere polčasu, najprv nepresne vypálil Kucka v 44. minúte a o minútku prudkú strelu Boženíka vyrazil výborne Livakovič na roh.



Tréneri cez prestávku nestriedali, obraz hry sa nemenil, domáci boli na polovici Slovákov, tí sa sústredili na brejky. V 53. minúte Dúbravka reflexívne zakročil pri hlavičke Petkoviča. No vzápätí prišla slovenská chyba v strede poľa, Vlašič si naviedol loptu do pozície, kde neskoro vystúpila obrana, a poslal ju presne k pravej žrdi bezmocného Dúbravku. A ešte horšie pre hostí bolo v 60. minúte, keď Modrič položil center z rohu presne na hlavu vysokého Petkoviča a ten nezadržateľne otočil výsledok. Domáci sa dostali do švungu, strela Petkoviča prešla medzi nohy Dúbravku, ale našťastie sa odrazila od tyčky na roh. Slováci dostali ďalší úder v 66. minúte, keď inkasoval druhú žltú, a teda červenú kartu Mak za potiahnutie súpera rukou na poliacej čiare. V 70. minúte Dúbravka výborne zneškodnil Brekalov pokus z uhla, no v 74. minúte už opäť kapituloval po nechytateľnej strele Perišiča. Domáci ešte mali v závere viacero šancí, ďalšiu veľkú opäť Perišič. Skóre sa už nezmenilo a vyše osemtisícová návšteva na štadióne mohla s hráčmi oslavovať postup na ME.





hlasy po zápase /RTVS/:



Pavel Hapal, tréner SR: "Sme sklamaní, zo zápasu sa dalo vyťažiť oveľa viac. Dostali sme prvé dva góly po chybách a brejkových situáciách. Musím sa pozrieť na to vylúčenie Maka, bolo to rozhodnutie rozhodcu, podľa mňa bolo prísne, ale treba ho rešpektovať. Potom to už bol veľký problém, oni držali loptu a ťažko sa s tým niečo robilo."



Marek Hamšík, kapitán SR: "Sme nešťastní. Do 60. min sme sa držali. Potom prišla nepresná prihrávka, prehrali sme súboj, dostali sme gól zo štandardky. V desiatich sa takýto zápas ťažko otáča. Stále žijeme. V kútiku duše dúfame, že Maďari potrápia Wales. Mrzí to, mali sme to dobre rozohrané."



Martin Dúbravka, brankár SR: "Sme určite sklamaní, ale ukázala sa kvalita súpera. Nedokázali sme sa v druhom polčase presadiť. Už to nie je v našich rukách, ale do zápasu s Azerbajdžanom pôjdeme s tým, že ho chceme vyhrať."



Stanislav Lobotka, obranca SR: "Pocity sú veľmi zmiešané, prvý polčas bol skvelý. V druhom nám dali taký hlúpy gól, potom ihneď ďalší zo štandardky a proti tak kvalitnému súperovi sa ťažko otáča. Súper mal veľkú kvalitu. Nešli sme ani do pressingu. Vedeli sme, že majú nebezpečné protiútoky."



tabuľka:



1. Chorvátsko 8 5 2 1 17:7 17 - postup



2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12



3. Wales 7 3 2 2 8:6 11



4. SLOVENSKO 7 3 1 3 11:11 10



5. Azerbajdžan 7 0 1 6 5:16 1