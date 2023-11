Gavi utrpel v zápase s Gruzínskom vážne zranenie kolena

Valladolid 20. novembra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Gavi utrpel v nedeľnom zápase kvalifikácie ME 2024 proti Gruzínsku (3:1) vážne zranenie kolena. Devätnásťročný stredopoliar nastúpil v základnej zostave domácich, no striedal už v 26. minúte.



"Utrpel vážne zranenie pravého kolena. Musíme počkať na výsledky vyšetrení, aby sme vedeli, aké zlé to skutočne je," uviedla v stanovisku Španielska futbalová federácia.



Podľa agentúry AP Gaviho zasiahol pri tvrdom strete jeden z protihráčov do pravého kolena. Po faule pokračoval v hre, no pri spracovaní lopty sa mu ozvala bolesť a signalizoval striedačke, že musí striedať. Trávnik opúšťal v slzách. "Je to veľmi ťažký moment, aj pre Gaviho, aj pre Barcelonu, federáciu, celý národný tím, jeho spoluhráčov, aj pre mňa. Veľmi nás to zasiahlo. Nálada v šatni je ako po prehre. Žiaľ, aj toto je súčasť športu, jeho odvrátená tvár," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente.



Gavi je kľúčový hráč "La Furie Roja" i FC Barcelona, na vlaňajšom svetovom šampionáte v Katare nastúpil v každom zápase v základnej zostave. V októbrovom dueli proti Nórskom zariadil gólom víťazstvo 1:0, ktorým si Španieli definitívne zabezpečili postup na EURO 2024.