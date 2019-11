ME2020: Giggs povolal Hedgesa, Rossi dumá nad zmenami

Cardiff 18. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Walesu Ryan Giggs povolal na rozhodujúci kvalifikačný zápas EURO 2020 v Cardiffe proti Maďarsku aj krídelníka FC Aberdeen Ryana Hedgesa. Dvadsaťštyriročný hráč má na konte tri štarty v národnom drese "drakov".



Wales potrebuje na postup z E-skupiny v utorok vyhrať. Giggs má k dispozícii aj stredopoliara Stoke City Joea Allena, ktorý sa vracia po kartovom treste. Víťaz duelu berie všetko a domáci by boli nadšení aj zo "škaredého" triumfu. "Niekedy to nemusí byť najkrajší futbal, ale najmä nech bude efektívny. To je najdôležitejšie. Myslím si, že máme obrovskú výhodu, že sa bude rozhodovať na našom ihrisku. Toto mužstvo tvrdo pracuje a verím, že sa mu dostane odmeny," citoval portál BBC útočníka semifinalistu ME 2016 Kieffera Moorea.



Aj Maďarsko potrebuje tri body na postup. Ak remizuje, a Slovensko zdolá v Trnave Azerbajdžan, tešiť sa budú Slováci. Taliansky tréner Maďarska Marco Rossi má už taktiku v hlave. "V Azerbajdžane trošku zmenili zvyčajnú zostavu. Som si istý, že proti nám vybehnú v najsilnejšom možnom zložení. Musíme si dať pozor a musíme využiť slabiny, ktoré majú. Základnú zostavu už mám v hlave, uvidíme ešte po poslednom tréningu. Vypadli nám traja hráči, musím sa tak dobre rozhodnúť, kto ich zastúpi. Rozhodne vôľa po úspechu," citoval portál nemzetisport.hu 55-ročného kormidelníka Maďarska.