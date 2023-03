Kvalifikácia na ME: Holanďania proti Francúzsku bez Gakpa či De Ligta

Zeist 23. marca (TASR) - V holandskej futbalovej reprezentácii šarapatí pred vstupom do kvalifikácie ME 2024 vírus. V piatkovom úvodnom dueli na pôde Francúzska na parížskom Stade de France nenastúpia Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman ani Bart Verbruggen. Všetci opustili podľa agentúry AP tréningový kemp Oranjes.



Pre trénera Ronalda Koemana je to ďalšie citeľné oslabenie. Z kádra pre zranenia už vypadli Frankie de Jong a Steven Bergwijn. Namiesto pätice hráčov, ktorí boli infikovaní, povolal Ryana Gravenbercha, Kjella Scherpena a Stefana de Vrija. Po dueli proti vicemajstrom sveta čaká Holanďanov budúci pondelok zápas s Gibraltárom.