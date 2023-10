Futbalisti Lotyšska zdolali Arménov 2:0 a majú prvé body

7. kolo kvalifikácie ME 2024



D-skupina:



Lotyšsko - Arménsko 2:0 (1:0)



Góly: 39. Ikaunieks, 68. Balodis, ČK: 53. Oss (Lot.) po 2. ŽK

Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti domáceho Lotyšska zvíťazili vo štvrtkovom zápase 7. kolo kvalifikácie ME 2024 nad Arménskom 2:0 a pripísali si vôbec prvé body do tabuľky D-skupiny. Zároveň ukončili šesťzápasovú sériu prehier.Lotyši uspeli i keď hrali vyše 40 minút v oslabení. V závere prvého polčasu ich poslal do vedenia kapitán Janis Ikaunieks, no v 53. minúte musel ísť predčasne pod sprchy po druhej žltej karte Marcis Oss. Arméni presilovku nevyužili, naopak, v 68. minúte inkasovali druhý gól z kopačky Danielsa Balodisa. V drese hostí odohral 70. minút krídelník Slovana Bratislava Tigran Barseghjan. Arméni si nečakanou prehrou výrazne znížili šance na postup.