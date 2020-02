Predaj vstupeniek na zápas s Írskom spustia zajtra

Bratislava 25. februára (TASR) – Slovenský futbalový zväz spustí predaj vstupeniek na barážový zápas o EURO 2020 medzi Slovenskom a Írskom v stredu 26. februára o 11:00. V utorok na oficiálnom webe poskytol fanúšikom dôležité informácie a pokyny k nákupu vstupeniek.



Zápas Slovensko – Írsko sa bude hrať 26. marca 2020 o 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Duel bude vedený v osobitnom režime, to znamená, že vstupenky budú predávané na meno a priezvisko každého držiteľa vstupenky. Zmena mena na vstupenke nebude možná. Cena vstupeniek je 28 eur (za bránami), resp. 46 eur (pozdĺžne sektory).



"V prípade, že sa majiteľ už zakúpenej vstupenky nebude môcť na zápase zúčastniť, bude možné vstupenku stornovať.



Všetky informácie o podmienkach storna sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, bod 4.6. Vstupenku bude možné stornovať v termíne 26.2 – 18. 3. písomnou požiadavkou na reklamacie@ticketmedia.sk.



Následne bude vstupenka v systéme stornovaná a opätovne vrátená do online predaja pre ďalších záujemcov. Suma za stornovanú vstupenku bude vrátená žiadateľovi o storno na bankový účet. Vstupenka stornovaná od 19. 3. 2020 prepadne, storno a vrátenie sumy za vstupenku nebude možné. Ako doklad totožnosti slúži občiansky preukaz alebo pas, u dieťaťa do 15 rokov preukaz poistenca.



Konto na stránke ticketmedia.sk je možné zriadiť už teraz (teda vopred). Na jedno užívateľské konto/nákup je možné zakúpiť len štyri vstupenky.



Pri kúpe vstupeniek nie je možná rezervácia, iba priama kúpa. SFZ odporúča zabezpečiť si údaje každého držiteľa vstupenky ešte pred samotným nákupom.



SFZ upozorňuje slovenských fanúšikov, aby nekupovali vstupenky pre írskych fanúšikov do slovenských sektorov.



V deň zápasu bude pri vstupe na štadión prebiehať kontrola dokladu totožnosti a vstupenky, údaje sa musia zhodovať.



Írski fanúšikovia nebudú vpustení do slovenských sektorov napriek tomu, že splnia všetky potrebné náležitosti pri kúpe vstupenky.



V prípade akejkoľvek reklamácie alebo problému so zakúpením vstupenky je potrebné sa písomne obrátiť na Ticketmediu – reklamacie@ticketmedia.sk.



SFZ odporúča pozorne si prečítať Všeobecné obchodné podmienky, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti," uviedol zväz na oficiálnom webe.