Ronaldo oslávil svoj 200. zápas gólom: Neuveriteľný úspech

Reykjavík 21. júna (TASR) - Cristiano Ronaldo oslávil svoj 200. zápas v drese portugalskej futbalovej reprezentácie víťazným gólom v Reykjavíku v kvalifikačnom dueli ME 2024 proti domácemu Islandu. Presadil sa v 89. minúte a rozhodol o tom, že zatiaľ stopercentní Portugalci sú na čele tabuľky J-skupiny o dva body pred Slovenskom.



"Osláviť jubilejný zápas v reprezentácii víťazným gólom je neuveriteľný úspech. Nehrali sme dobre, ale futbal je niekedy taký. Islanďania hrajú agresívnym štýlom, no dali sme gól a podľa môjho názoru sme si ho aj zaslúžili. Som veľmi šťastný, pretože taký moment nikdy nečakáte, že sa vám podarí. Odohrať 200. duelov v drese národného tímu je výnimočné," povedal 38-ročný Ronaldo pre web uefa.com.



Jeho míľnik vyzdvihol aj tréner Roberto Martinez: "Bol to pre neho pekný scenár. Neuveriteľná oslava, prvý hráč v histórii svetového futbalu, ktorý odohral 200 medzinárodných zápasov. Vyžaduje si to veľké nasadenie a úsilia. Je príkladom pre portugalský aj svetový futbal."



Portugalsko sa na Islande dlho nedokázalo presadiť v koncovke. Napokon využilo až presilovku po vylúčení Willuma Thora Willumssona v 81. minúte. O osem minút neskôr rozhodol Ronaldo, jeho gól musel po dlhom posudzovaní odobriť až VAR. Portugalský kapitán je so 123 zásahmi na čele historickej tabuľky strelcov reprezentačných tímov. Jeho 200 duelov v reprezentačnom drese je rovnako rekord, v marci tohto roka sa osamostatnil od Kuvajťana Badera Al-Mutawu (196).



Ronalda pred začiatkom duelu ocenili za zápis do Guinnessovej knihy rekordov, že takmer 20 rokov po svojom debute dosiahol za Portugalsko 200 zápasov. "Musím sa poďakovať Portugalskej futbalovej federácii, Islandu a všetkým fanúšikom na štadióne, že mi pripravili takúto oslavu. Je to pre mňa mimoriadne dôležitý míľnik a veľa to znamená. Dvesto je krásne číslo, ktoré žiadny iný hráč nemá," uviedol Ronaldo, ktorý má za sebou polovicu sezóny v saudskoarabskom klube Al Nassr.



Martinez označil zápas za veľmi náročný: "Myslím si, že Island hral naozaj dobre a pripravil nám ťažký duel. Boli organizovaní, ale mať jedenásť rohových kopov v stretnutí, ukazuje náš útočný zámer. Som rád, že sme dokázali streliť gól a zvíťaziť."



Island prehral druhý domáci zápas v kvalifikácii, uplynulú sobotu podľahol Slovensku 1:2. Tréner Age Hareide však vyzdvihol výkon tímu proti najväčšiemu favoritovi skupiny: "Som spokojný s tým, ako sme bránili. Po vylúčení Willumssona to bolo ťažké. V závere vyvinuli veľký tlak a dali gól. Myslím si, že ak hráči budú naďalej tak pracovať, budeme na konci úspešní." Tímu patrí v tabuľke "jéčka" piate miesto s tromi bodmi.



Rovnako tri body má aj Bosna a Hercegovina, ktorá v Zenici prekvapujúco podľahla Luxembursku 0:2. Už v štvrtej minúte poslal hostí do vedenia Yvandro Borges Sanches, ktorý potrestal hrubú chybu stopéra Sinišu Saničanina, V druhom polčase nepremenil v 54. minúte penaltu domáci Amir Hadžiahmetovič a cenný triumf hostí potvrdil štvrťhodinu pred koncom Danel Sinani.



Bosna predchádzajúcich sedem vzájomných zápasov vyhrala, no tentokrát sa jej nepodarilo streliť ani gól. Tréner Faruk Hadžibegič zobral na seba zodpovednosť za prehru: "Je ťažké vysvetliť, čo sa stalo. Pred tromi dňami proti Portugalsku som pochválil mužstvo za prvý polčas. Chýbalo nám veľa hráčov, inkasovali sme rýchly gól a to všetko ovplyvnilo výsledok duelu."



Podľa kapitána Edina Džeka ich súper prevýšil vo všetkých smeroch a zaslúžene vyhral: "Luxembursko už nie je tím, nad ktorým každý zvíťazí, čo aj ukázal. Dali nám góly po našich chybách a my sme si nedokázali vytvoriť šance. Fyzicky, takticky ani technicky sme sa im nedokázali vyrovnať. Nebolo to dobré. Mali by sme začať s vlastnou analýzou a až potom sa sústrediť na súpera." Luxemburčanom patrí po triumfe tretia priečka v tabuľke, na Slovensko strácajú tri body.